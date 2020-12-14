В Челябинске на выплаты детям до семи лет претендуют почти 25 тысяч семей

Около трёх тысяч заявлений находится в работе.

Челябинским семьям с детьми от трёх до семи лет продолжают выплачивать ежемесячные социальные выплаты. На дополнительные средства в городе претендует почти 25 тысяч семей, но выплаты получили ещё не все. Подробнее рассказал заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев во время аппаратного совещания. «На 14 декабря ежемесячная выплата на детей от трёх до семи лет как дополнительная мера социальной поддержки назначена 24 625 семьям, и на сегодняшний день около трёх тысяч заявлений находятся в работе. Ежедневно проводится мониторинг осуществления данной выплаты для того, чтобы все средства были выплачены в текущем году»,— рассказал Сергей Авдеев. Напомним, 20 марта этого года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей в возрасте от трёх до семи лет в размере 50% регионального прожиточного минимума. Согласно документу, выплата предоставляется тем семьям, где размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе, где проживает семья.