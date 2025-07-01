В Челябинске в выходные перекроют нечетную сторону Свердловского проспекта

Ограничения вводят от Сони Кривой до проспекта Ленина

В Челябинске в районе Алого поля вводят новые перекрытия. С 22:00 4 июля до 6:00 7-го нельзя будет проехать по нечетной стороне Свердловского проспекта от Сони Кривой до проспекта Ленина. Об этом сообщил региональный организатор перевозок.

На время перекрытий для общественного транспорта сделают временную остановку в районе дома № 34 по Сони Кривой. Автобусы направят по измененным маршрутам:

№ 2, 4, 123, 483 в объезд по Красной — Сони Кривой — Энгельса (в обе стороны);

№ 78, 128 в объезд по Красной — Труда (в обе стороны);

№ 51, 58 в сторону северо-запада в объезд по Сони Кривой — Энгельса, обратно по маршруту;

№ 15 Парк Гагарина — проспект Ленина — Володарского — Коммуны — Свердловский проспект — ЧМК;

№ 22а ЧКПЗ — проспект Ленина — Красная — Каслинская — Братьев Кашириных — Александра Шмакова;

№ 35 Сони Кривой — Энгельса — проспект Ленина — Володарского — Коммуны — Свердловский проспект, далее по маршруту;

№ 64 Железнодорожный вокзал — Свободы — Братьев Кашириных (не пойдет по проспекту Ленина);

КМ: Областная больница — Блюхера — Воровского — Красная — Труда — Кирова — Теплотехнический институт.

Изменятся и маршруты троллейбусов. Десятый отправят через Солнечный берег — Железнодорожный вокзал; двенадцатый по АМЗ — Воровского — Курчатова — Энгельса — Коммуны — Свердловский проспект, далее по маршруту; девятнадцатый через Мамина — Железнодорожный вокзал.

Ограничения вводят из-за работ по реконструкции теплотрассы.