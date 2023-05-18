В Челябинске на выходные закрывают движение троллейбусов до АМЗ

На большом участке будут обустраивать контактную сеть

Четыре троллейбусных маршрута изменятся в грядущие выходные. Как сообщили в ООО «ЧелябГЭТ», с 20 по 22 мая пассажиры не смогут воспользоваться «рогатыми», чтобы доехать до АМЗ. В предстоящие дни специалисты будут проводить монтажные работы по устройству контактной сети. Речь идет об участке от пересечения улицы Воровского со Свердловским проспектом до кольца на АМЗ. Транспортники рассказали, как будут ходить маршруты в дни ограничений.

Движение троллейбусов закроют с полуночи 20 мая до пяти часов утра 22 мая. В это время маршрут № 5 будет курсировать от автовокзала «Центральный» до парка имени Гагарина. Троллейбус № 7 пойдет от ЧМК по Свердловскому проспекту, но свернет в сторону парка Гагарина, а затем поедет по Сони Кривой и вернется на ЧМК.

Маршрут № 12 станет ходить так: Молдавская — Комсомольский проспект — Свердловский проспект — парк Гагарина — Сони Кривой — Молдавская. Значительно сократится маршрут у 16-го троллейбуса, который пойдет от ЖБИ до ТРК «Урал» и площади Революции. Пассажирам, добирающимся до АМЗ, придется пользоваться альтернативными видами транспорта.

Кроме того, с завтрашнего вечера начнет действовать ограничение для трамваев из-за ремонта путей на проспекте Победы. По этой причине три трамвайных маршрута под номерами 6, 15 и 18 станут ходить по другим улицам на протяжении целого месяца.