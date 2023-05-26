В ночь на субботу, 27 мая, в Челябинске для проведения работ по монтажу контактной сети будет закрыто движение троллейбусов по проспекту Ленина на участке от парка Гагарина до Свердловского проспекта. Ограничение будет действовать до утра понедельника. Об этом сегодня, 26 мая, сообщили на предприятии «ЧелябГЭТ».
На время замены контактной сети четыре троллейбуса проследуют по измененным маршрутам:
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№ 10: «Солнечный берег» — ТРК «Урал» — пл. Революции;
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№ 14: ЧМК — ул. Братьев Кашириных;
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№ 17: ул. Молдавская — Комсомольский пр. — Свердловский пр. — ул. Труда — ул. Братьев Кашириных — ул. Молодогвардейцев — Комсомольский пр. — ул. Молдавская;
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№ 19: пос. Первоозерный — ТРК «Урал» — пл. Революции.