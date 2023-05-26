В Челябинске на выходные закроют движение троллейбусов к парку Гагарина

Между Свердловским проспектом и памятником Курчатову будут менять контактную сеть

В ночь на субботу, 27 мая, в Челябинске для проведения работ по монтажу контактной сети будет закрыто движение троллейбусов по проспекту Ленина на участке от парка Гагарина до Свердловского проспекта. Ограничение будет действовать до утра понедельника. Об этом сегодня, 26 мая, сообщили на предприятии «ЧелябГЭТ».

На время замены контактной сети четыре троллейбуса проследуют по измененным маршрутам: