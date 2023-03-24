С 25 по 27 марта на Комсомольском проспекте и на улице Молодогвардейцев в Челябинске будут производить монтаж контактной сети. По это причине в субботу и воскресенье следующие по этим улицам троллейбусы изменят свои маршруты, сообщили сегодня, 24 марта, в пресс-службе мэрии.
Троллейбусы не будут ездить по Комсомольскому проспекту от улицы Молдавской до Свердловского проспекта и по улице Молодогвардейцев от улицы Братьев Кашириных до Комсомольского проспекта.
На время работ маршруты изменят троллейбусы трех номеров. Они проследуют по следующим трассам:
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№ 12: ул. Молдавская — ул. Чичерина — ул. Бр. Кашириных — ул. Труда — ДС «Юность» — АМЗ, обратно через ДС «Юность» — Алое поле — ул. Энгельса;
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№ 14: ЧМК — Свердловский пр. — парк Гагарина, обратно по ул. Сони Кривой;
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№ 17: ул. Молдавская — ул. Чичерина — автовокзал «Центральный».