В Челябинске на выходные три троллейбуса пустят в объезд для ремонта контактной сети

Ограничения будут действовать до утра понедельника

С 25 по 27 марта на Комсомольском проспекте и на улице Молодогвардейцев в Челябинске будут производить монтаж контактной сети. По это причине в субботу и воскресенье следующие по этим улицам троллейбусы изменят свои маршруты, сообщили сегодня, 24 марта, в пресс-службе мэрии.

Троллейбусы не будут ездить по Комсомольскому проспекту от улицы Молдавской до Свердловского проспекта и по улице Молодогвардейцев от улицы Братьев Кашириных до Комсомольского проспекта.

На время работ маршруты изменят троллейбусы трех номеров. Они проследуют по следующим трассам: