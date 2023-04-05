В Челябинске на выходные изменит маршрут троллейбус № 19

На ЧТЗ будут модернизировать контактную сеть

В ближайшие субботу и воскресенье челябинский троллейбус № 19 будет ходить по другому маршруту в связи с закрытием движения в поселок Первоозерный, сообщили сегодня, 5 апреля, в пресс-службе организатора перевозок Челябинской области.

С полуночи 8 апреля и до 5 утра 10 апреля для троллейбусов будут закрыты улицы Бажова и Танкистов на участке от Героев Танкограда до Первоозерного. Причина ограничений — модернизация контактной сети на ЧТЗ. В связи с этим 19-й троллейбус будет курсировать между парком Гагарина и ЖБИ по проспекту Ленина и улице Героев Танкограда напрямую.





Горожанам предложили воспользоваться автобусами № 1, 4, 8, 9 и 34. Поездки можно совершать без дополнительных финансовых затрат, используя месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 рублей или единый пересадочный билет стоимостью 25 рублей по транспортной карте.