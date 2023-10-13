В Челябинске на все выходные закроют движение трамваев по историческому центру

Пять маршрутов направят по другим улицам

В Челябинске 14 и 15 октября будет закрыто движение трамваев по улице Цвиллинга от Карла Маркса до Труда. На этом участке будут ремонтировать пути. В связи с этим следующие через центр города трамваи временно пустят по другим маршрутам, предупредили сегодня в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Изменения коснутся трамваев под номерами 3, 7, 16, 20 и 22. В предстоящие выходные они будут курсировать следующим образом:

№ 3: ЧМК — Российская — Карла Маркса — Вокзал;

№ 7: ЧГРЭС — Российская — Карла Маркса — Вокзал;

№ 16: Чичерина — Российская — Карла Маркса — Вокзал;

№ 20: ЧМК — Российская — Трамвайное депо № 1;

№ 22: Чичерина — Российская — ЧТЗ.

В качестве альтернативы пассажирам предлагают пользоваться автобусами № 8 и № 18.

Отметим, что ранее трамвайные пути на улице Цвиллинга ремонтировали без закрытия движения — в ночные окна.