В Челябинске на время ремонта путей впервые запустили реверсивное движение трамваев

Временная схема будет активна в течение месяца

В Челябинске впервые появилось реверсивное трамвайное движение. На улице Машиностроителей вагоны в обе стороны теперь ходят по одному и тому же однопутному участку. Это временная мера, принятая в связи с тем, что на параллельных путях сейчас идет замена рельсов. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщило ООО «ЧелябГЭТ».

Реверсивное движение организовано на участке производства работ — от улицы Масленникова до улицы Новороссийской. На минувшей неделе ИА «Первое областное» писало, что с 15 апреля там на месяц ограничили движение транспорта и закрыли трамвайное движение. Ограничение будет действовать месяц — до 15 мая.

«На время ремонта для проезда трамваев оставлен однопутный участок, который делят между собой трамваи обоих направлений. Реверсивное движение позволит не блокировать трамвайные маршруты на время ремонта», — отметили в ЧелябГЭТ.

Предприятие меняет рельсы своими силами. Там подчеркнули, что это стало возможным благодаря развитию собственной службы содержания пути.

Напомним, что в 2023 году на обновление трамвайных путей в Челябинске потратят 1,3 млрд рублей. Этих денег хватит, чтобы полностью отремонтировать 16 км путей.

В прошлом году транспортники Челябинска уже прибегали к нестандартному решению, чтобы полностью не закрывать движение трамваев во время дорожных работ в Ленинском районе. Летом и осенью там курсировал трамвай-челнок.