В Челябинске на время проведения крестного хода ограничат движение по Свердловскому проспекту

Мероприятие начнется в 11:30

Сегодня, 15 мая, в Челябинске состоится традиционный крестный ход. Шествие пройдет по Свердловскому проспекту, в связи с этим движение по нему будет ограничено на время проведения мероприятия. Об этом сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

«Движение по Свердловскому проспекту от улицы Работниц до Коммуны ограничат с 11:30 до 12:00. По мере прохождения колонны транспорт продолжит движение по маршрутам», — уточнили в ведомстве.

Напомним, шествие стартует в 11:30 от Свято-Симеоновского кафедрального собора и отправится по Свердловскому проспекту до храма Святого благоверного князя Александра Невского на Алом поле.