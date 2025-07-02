В Челябинске на время Парада Семьи перекроют движение в центре города

Оно будет закрыто 8 июля с 18:00 до 19:30



В Челябинске в День семьи, любви и верности, 8 июля, перекроют движение на время традиционного Парада Семьи, сообщает пресс-служба администрации города.

На время мероприятия с 18:00 до 19:30 будут закрыты центральные улицы:

улица Коммуны от Энгельса до 2-го Институтского переулка;

улица Энтузиастов от Коммуны до проспекта Ленина;

дублер проспекта Ленина от улицы Лесопарковой до Энтузиастов;

улица Лесопарковая от пересечения с проспектом Ленина до входа в парк.

Ограничения будут и для пешеходов:

пешеходный переход от памятника И. В. Курчатову на пешеходный бульвар вдоль проспекта Ленина по четной стороне;

территория парковки возле главного здания ЮУрГУ;

пешеходный переход по улице Коммуны перед главным входом в парк имени Ю. А. Гагарина.

Шествие пройдет по пешеходной части проспекта Ленина до улицы Энтузиастов, а затем до центрального входа в парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина.

Автор: Елизавета Михно