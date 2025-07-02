В Челябинске в День семьи, любви и верности, 8 июля, перекроют движение на время традиционного Парада Семьи, сообщает пресс-служба администрации города.
На время мероприятия с 18:00 до 19:30 будут закрыты центральные улицы:
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улица Коммуны от Энгельса до 2-го Институтского переулка;
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улица Энтузиастов от Коммуны до проспекта Ленина;
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дублер проспекта Ленина от улицы Лесопарковой до Энтузиастов;
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улица Лесопарковая от пересечения с проспектом Ленина до входа в парк.
Ограничения будут и для пешеходов:
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пешеходный переход от памятника И. В. Курчатову на пешеходный бульвар вдоль проспекта Ленина по четной стороне;
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территория парковки возле главного здания ЮУрГУ;
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пешеходный переход по улице Коммуны перед главным входом в парк имени Ю. А. Гагарина.
Шествие пройдет по пешеходной части проспекта Ленина до улицы Энтузиастов, а затем до центрального входа в парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина.
Автор: Елизавета Михно