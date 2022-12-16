В Челябинске на время ограничили движение по улице Первой Пятилетки

Это связано с ремонтом подземного газопровода

В Челябинске с 9:00 19 декабря до 15:00 23 декабря не получится проехать по улице Первой Пятилетки возле пересечения с улицей Героев Танкограда. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Ограничения связаны с ремонтом подземного газопровода и коснутся крайней правой полосы по направлению к улице Горького. Поворот направо на улицу Героев Танкограда затруднен.

В мэрии попросили водителей заранее планировать маршрут с учетом изменений.

Напомним, ранее стало известно, что на трассах Челябинской области дорожники будут работать круглосуточно все новогодние праздники. Службы будут оперативно узнавать о снегопадах и очищать трассы.