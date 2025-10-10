В Челябинске на время крестного хода 12 октября перекроют три улицы

Из-за этого пять автобусов изменят свои маршруты

В Челябинске на время крестного хода 12 октября с 7 до 10 часов перекроют движение по улицам 250-летия Челябинска, Академика Макеева и проспекту Героя России Евгения Родионова. Ход стартует на «Золотой горе» в 8:30. Оттуда челябинцы пойдут в сторону собора Рождества Христова, сообщают в мэрии.

Фото: администрация Челябинска

На это время автобусы № 2, 9, 11, 24 и 142 направят в объезд:

№ 2 и 11: Братьев Кашириных — Салавата Юлаева — Новоградский проспект — Петра Столыпина;

№ 9: Чичерина — проспект Победы — Новоградский проспект — Петра Столыпина;

№ 24: Чичерина — 250-летия Челябинска — Салавата Юлаева — Братьев Кашириных — Академика Королева;

№ 142: Салавата Юлаева — Братьев Кашириных — Северная — Татищева.

Также у ЛА «Трактор» на время крестного хода сделают стоянку транспорта. Сбор участников — с 7:30 до 8:15. От «Трактора» до «Золотой горы» пустят бесплатные автобусы.

В соборе Рождества Христова служба начнется в 9:30, ее возглавят митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий и архиереи Русской православной церкви.