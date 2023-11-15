В Челябинске на весь день отключат пять светофоров

Плановые работы пройдут в двух районах города

Сегодня, 15 ноября, в Челябинске на протяжении всего дня не будут работать светофоры, расположенные на нескольких перекрестках в Тракторозаводском и Ленинском районах, сообщили в комитете дорожного хозяйства города.

С 8:30 до 18:00 будут отключены светофоры на пересечении улиц Самохина и 1-й Эльтонской, а также Зальцмана и 1-й Эльтонской.

С девяти утра до пяти часов вечера регулировщик не будет работать на пересечении улиц Героев Танкограда и Бажова.

С восьми утра и до шести часов вечера будут отключены светофоры на перекрестках Машиностроителей — Масленникова и Машиностроителей — ЧТПЗ.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и строго соблюдать Правила дорожного движения.