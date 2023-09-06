В Челябинске на весь день отключат несколько светофоров

Дорожная ситуация осложнится на ЧТЗ и Северо-Западе

На эту среду, 6 сентября, в Челябинске запланировано временное отключение нескольких светофоров, сообщает пресс-служба администрации города.

Так, с 8:30 до 18:00 не будет работать светофор на перекрестке проспекта Комарова и улицы Краснофлотской. С 9:00 до 16:00 выключат светофор на перекрестке улиц Героев Танкограда и Валдайская.

А с 8:00 до 18:00 погаснет регулировщик на перекрестке улиц Куйбышева и Красного Урала.

Автолюбителей просят учитывать дорожную ситуацию и выбирать оптимальный маршрут.