В Челябинске на улице Ворошилова вернут двустороннее движение

Проект по организации дорожного движения уже разрабатывают

В Челябинске на улице Ворошилова планируют вернуть двустороннее движение. Для участка от улицы Молодогвардейцев до Комсомольского проспекта разрабатывают решение по организации дорожного движения. Об этом заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов рассказал на аппаратном совещании.



«Решение по организации двустороннего движения будет рассмотрено комиссией по обеспечению безопасного дорожного движения. Сейчас разрабатывается проект дорожного движения, и мы обязательно рассмотрим восстановление там двустороннего движения», — сказал Андрей Ксензов.

Неочевидное одностороннее движение нередко становится проблемой для водителей, собирающихся проехать от ТЦ «Фиеста» к Комсомольского проспекту.

«Из окна часто вижу, как автомобилисты ездят по Ворошилова “против шерсти”. Многие, доезжая до середины улицы, понимают, что едут не туда, и начинают сдавать задним ходом», — рассказал читатель Первого областного информагентства.

На проблему одностороннего движения на улице Ворошилова обратили внимание после поручения мэра Челябинска Натальи Котовой.