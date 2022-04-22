В Челябинске на улице Куйбышева ограничили движение транспорта

На дороге просел асфальт

На пересечении улиц Чайковского и Куйбышева ограничили движение автотранспорта. Как сообщили в Комитете дорожного хозяйства Челябинска, на дороге просел асфальт на канализационном коллекторе. Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы.



«Просим автовладельцев скорректировать свои маршруты с учетом сложившейся ситуации», — передают сотрудники Комитета дорожного хозяйства Челябинска.

Движения автотранспорта обещают восстановить после ремонта.

Отметим, что это далеко не первый случай провала асфальта на Куйбышева. Ровно год назад буквально в паре сотен метров от перекрестка в грунте образовалась семиметровая яма, заполненная водой.