В Челябинске на улице Худякова оборудуют дополнительный переход со светофором

Он появится в районе городского пляжа на Шершневском водохранилище

К концу лета в Челябинске на улице Худякова появится новый пешеходный переход со светофором. Его оборудуют возле Шершневского водохранилища в месте, где расположен новый мост. Об этом на своей странице в социальной сети «Инстаграм» сообщила глава Челябинска Наталья Котова.

Горожанка Дарья Миняева под одним из постов мэра оставила комментарий с просьбой оборудовать пешеходный переход:

«Сделайте, пожалуйста, оборудованный пешеходный переход, где новый мост возле Шершневского водохранилища, велосипедистам приходится перебегать дорогу, чтобы попасть в бор»,— написала челябинка.

Наталья Котова ответила, что на данный момент комитет дорожного хозяйства заканчивает проработку этого вопроса.

«До конца лета дополнительный светофор и удобный переход в этом месте появятся»,— сообщила мэр.

Многие горожане оценили ответ мэра и отметили, что это отличная новость.

Напомним, дополнительный пешеходный переход появится на улице Тернопольской около «Белого рынка». Об этом участникам челябинского сообщества «Городские проекты» недавно сообщили в комитете дорожного хозяйства.