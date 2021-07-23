В Челябинске на участке Комсомольского проспекта на два месяца ограничат движение

С 29 июля до 20 сентября подрядчик будет ремонтировать теплотрассу

Почти на два месяца в Челябинске ограничат движение транспорта на Комсомольском проспекте: возле дома № 33 рабочие приступят к реконструкции теплотрассы. На время проведения работ движение организуют по временной схеме.

Распоряжение об ограничении движения на участке возле дома № 33 на Комсомольском проспекте опубликовано 23 июля на сайте администрации Челябинска.

«Разрешить АО „УСТЭК-Челябинск“ ограничить движение транспорта в районе дома № 33 по Комсомольскому проспекту при выполнении работ на проезжей части с 20 часов 29.07.2021 до 20 часов 20.09.2021. Оградить место работы и организовать движение транспорта и пешеходов на период проведения работ согласно схеме, согласованной с ГИБДД Управления МВД России по Челябинску», — говорится в документе.

Кроме того, в связи с проведением работ по реконструкции тепломагистрали с 8 часов 24 июля до 20 часов 2 августа будет закрыто движение транспорта по улице Болейко в районе дома № 149 по проспекту Победы.

В Ленинском районе на улице Дзержинского начнут реконструкцию участка теплотрассы. На это время будет закрыто движение транспорта в районе дома 91 по улице Дзержинского. Для автомобилей ограничение действует с 25 июля, для трамваев — с 30 июля.