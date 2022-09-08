В Челябинске на три дня закроют движение на перекрестке в центре города

На пересечении Сони Кривой и Энгельса будут ремонтировать участок теплотрассы

В Челябинске с 9 по 12 сентября закроют движение на перекрестке улиц Сони Кривой и Энгельса. С 20 часов пятницы до 6 утра понедельника на участке будут ремонтировать теплотрассу, сообщили в мэрии.

«Движение общественного транспорта будет осуществляться в объезд закрытого участка: автобус № 81 — через улицу Энтузиастов, автобус № 33 — по Свердловскому проспекту», — добавили в пресс-службе администрации Челябинска.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.





Напомним, в Челябинске в субботу, 10 сентября, пройдут основные праздничные мероприятия, посвященные Дню города. На время проведения концерта и фейерверка в центре закроют движение на восьми улицах. Карта перекрытий — в материале ИА «Первое областное».