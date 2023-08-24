В Челябинске на три дня изменили автобусные маршруты № 15 и № 71

Это связано с перекрытием Свердловского проспекта

В Челябинске на три дня закроют перекресток Свердловского проспекта и улицы Работниц. Из-за этого временно изменятся автобусные маршруты № 15 и № 71. Подробности сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Ограничение связаны с ремонтом теплосетей и продлятся с 8:00 25 августа до 22:00 27 августа. Автобусы на это время будут ходить так:

№ 15: ЧМК — Свердловский проспект — Калинина — Каслинская — Красная — Труда — Свердловский проспект — Парк Гагарина;

№71: ЧМК — Свердловский проспект — Калинина — Каслинская — Братьев Кашириных — Петра Столыпина.

Напомним, в Челябинске на все выходные, 26 и 27 августа, закроют для троллейбусов участок проспекта Ленина от Алого поля до парка Гагарина.