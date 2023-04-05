В Челябинске на три часа задержали вылет самолета в Норильск

Сибирский город занесло снегом

В аэропорту Челябинска сегодня, 5 апреля, произошла задержка вылета рейса 1279 по маршруту Челябинск — Норильск авиакомпании Red Wings в связи со снегопадом в аэропорту прибытия. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По расписанию самолет должен был вылететь в 10:05. В настоящее время вылет запланирован на 13:09.

«На рейс зарегистрировано 73 пассажира, из них пять несовершеннолетних», — уточнили в прокуратуре.

Оказание услуг в аэропорту ожидающим вылета пассажирам взято под ведомственный контроль.