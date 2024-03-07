В Челябинске на трех улицах временно ограничат движение

На участках проведут ремонты сетей водоотведения и ливневой канализации

В Челябинске с 7 марта ограничено движение транспорта по переулку Писарева, улице Руставели и Университетской набережной. Это связано со строительством наружных сетей ливневой канализации и водоотведения, а также из-за работ на инженерных коммуникациях, сообщает пресс-служба администрации города.

По 31 марта закрывается движение по переулку Писарева от дома № 93 по улице Профинтерна до дома № 51 по улице Каменогорская.

Движение по улице Руставели в районе дома № 20 временно ограничат до 21 марта по направлению движения в сторону улицы Барбюса.

Кроме того, из-за строительства ливневой канализации с 8 по 24 марта ограничено движение по улице Университетская набережная в районе домов № 80 и № 82 (по левым полосам).

Мэрия просит водителей учитывать дорожную ситуацию и заранее планировать свои маршруты.