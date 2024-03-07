По 31 марта закрывается движение по переулку Писарева от дома № 93 по улице Профинтерна до дома № 51 по улице Каменогорская.
Движение по улице Руставели в районе дома № 20 временно ограничат до 21 марта по направлению движения в сторону улицы Барбюса.
Кроме того, из-за строительства ливневой канализации с 8 по 24 марта ограничено движение по улице Университетская набережная в районе домов № 80 и № 82 (по левым полосам).
Мэрия просит водителей учитывать дорожную ситуацию и заранее планировать свои маршруты.