В Челябинске на территории аэропорта выявили таксистов‑нарушителей

Совместный рейд провели сотрудники ГИБДД и регионального Миндортранса

На территории аэропорта в Челябинске сотрудники ГИБДД и дорожники региона проверили работу легкового такси. Выявлен ряд нарушений и составлено четыре протокола, сообщили в пресс-службе Миндортранса Челябинской области.

Два протокола оформили на водителей, которые перевозили пассажиров и багаж без специального разрешения, не имея права на предпринимательскую деятельность. Еще два выдали автомобилистам, которые незаконно установили опознавательные фонари такси.

«Кроме того, на одно юридическое лицо было выдано предостережение за работу без цветографической схемы», — сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Также жителям региона напомнили, что подобные проверки будут проводить во всех районах Челябинской области.

Поясним, цветографическая схема — это графическое изображение внешнего вида транспорта. Такие схемы используют для того, чтобы легче узнать транспорт, принадлежащий определенным ведомствам и структурам.