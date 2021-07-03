В Челябинске на Тернопольской появится еще один пешеходный переход

Оборудовать его чиновники пообещали после обращения представителей челябинского сообщества «Городские проекты»

В Челябинске в районе дома № 4 на улице Тернопольской, неподалеку от «Белого рынка», обустроят пешеходный переход. Соответствующий ответ получил руководитель челябинского сообщества «Городские проекты» Григорий Шевченко от комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска после того, как направил в мэрию результаты исследования пешеходных потоков.

«В соответствии с проведенными совещаниями совместно с заместителем главы города по дорожному хозяйству и транспорту Куляшовым М.Н., заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Егоровым А. В. и представителем ОГИБДД УМВД России по городу Челябинску, составлен перечень новых согласованных пешеходных переходов. Предлагаемый Вами к обустройству пешеходный переход в районе дома № 4 по ул. Тернопольской включен в вышеуказанный перечень»,— говорится в документе, подписанном заместителем председателя комитета Александром Диденко.

Также в документе, предоставленном Григорием Шевченко корреспонденту ИА «Первое областное», говорится, что разработка схемы организации пешеходного перехода поручена муниципальному унитарному предприятию «Архитектурно-планировочный центр». Пешеходный переход будет обустроен при условии выделения дополнительного финансирования после выполнения всех необходимых работ.

«Переход необходимо сделать, пока сезон позволяет. Это позволит обезопасить пешеходов, сделать Рынок доступнее. Соседние переходы убирать или переносить не надо, здесь очень плотный трафик. Настоящий студенческий городок. Много разных корпусов, административных зданий и кафе, в которые регулярно ходят студенты, жители и рабочие соседних домов. Надеемся, администрация не будет затягивать этот вопрос»,— прокомментировал ИА «Первое областное» Григорий Шевченко.

Напомним, в июне представители сообщества «Городские проекты» провели исследование пешеходных потоков по улице Тернопольской и выяснили, что там необходим пешеходный переход, поскольку большое количество челябинцев экономят свое время и переходят там, где им удобно, нередко причиняя вред своему здоровью.