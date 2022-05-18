В Челябинске на телебашне включат подсветку с героями произведений Пушкина

День рождения поэта отмечается 6 июня

В Челябинске в Горсаду им. Пушкина летом запланировано проведение множества мероприятий, среди которых концерты, праздники и фестивали. Областной радиотелевизионный передающий центр решил присоединиться и порадовать горожан новой тематической подсветкой телебашни. В начале июня на ней покажут героев произведений А. С. Пушкина, сообщили в мэрии.

«В этом году мы решили присоединиться к мероприятиям, которые проходят в парке, и порадовать посетителей „сказочной“ архитектурно-художественной подсветкой с самого начала летнего сезона, тем более в начале июня отмечается день рождения великого поэта», — прокомментировал директор филиала Алексей Ивонин.

Подсветка будет включаться на телебашне с 22:00.