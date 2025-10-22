В Челябинске на свой маршрут возвращается 17‑й троллейбус

В будни на линии будет работать 13 машин

В Челябинске на свой привычный маршрут возвращается троллейбус № 17, который соединяет улицу Молдавскую и железнодорожный вокзал, сообщает Миндортранс.

Ходить по привычной траектории, включающей Комсомольский проспект, улицы Молодогвардейцев, Братьев Кашириных, Северо-Крымскую, Труда, Энгельса, проспект Ленина и улицу Свободы, популярный троллейбус начнет с 1 ноября 2025 года.

Протяженность маршрута в прямом и обратном направлениях составляет 26 километров. В будни на линии будет работать 13 машин, в выходные — 11.

Для обслуживания маршрута подготовлена команда из 45 водителей, все они прошли профильное обучение, пассажирскую стажировку и экзамен в ГАИ по Челябинской области.