В Челябинске на сутки закрыли движение по улице в Ленинском районе

На участке провели сети для отведения воды

С сегодняшнего дня, 3 августа, с 16:00 в Ленинском районе Челябинска закрыли движение транспорта по улице Машиностроителей на участке от Энергетиков до Нахимова. Там оборудуют сети для отведения воды с подтопленных территорий. Как сообщили в пресс-службе администрации города, ограничение будет действовать не более суток.

«Дополнительно закрыты повороты направо с улицы Машиностроителей на улицы Нахимова и Энергетиков. При этом на указанных перекрестках сохраняется возможность разворота»,— уточнили в мэрии.

Горожан просят отнестись с пониманием и искать пути объезда.

Автобус №81 до снятия ограничений следует по улице Новороссийской до Парка Гагарина и обратно.



Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил использовать все силы и средства, чтобы как можно скорее откачать воду с подтопленных территорий.