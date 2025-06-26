В ночь на субботу, 28 июня, в челябинском парке Гагарина пройдет «Атомный выпускной». В связи с этим у парка на сутки ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.
С 7 утра пятницы до 6 утра субботы будут перекрыты следующие улицы:
• ул. Коммуны,
• 2-й Институтский переулок,
• 1-й Институтский переулок,
• ул. Энтузиастов.
Жителей города просят отнестись к этому с пониманием и заранее планировать свой маршрут.
Как будет организован «Атомный выпускной» и какие яркие события ждут его участников, рассказала руководитель Дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области Диана Малышева.