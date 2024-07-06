В Челябинске на стадионе «Сигнал» появится крытое футбольное поле

Модульное сооружение установят до конца 2024 года

В Ленинском районе Челябинска на территории спорткомплекса «Сигнал» на следующей неделе начнут подготавливать территорию для монтажа крытого футбольного поля. Как сообщили в пресс-службе администрации города, на территории уже приступили к реконструкции старых площадок, а затем снесут аварийные деревья, попадающие в пятно установки модуля.

«До конца года здесь появится новое модульное спортивное сооружение, благодаря которому юные футболисты школы „Сигнал“ смогут оттачивать мастерство в манеже со специальным искусственным покрытием. Помимо поля, здесь предусмотрены четыре раздевалки с душем, гардероб, тренерская, кабинет медика»,— уточнили в мэрии.

Общая площадь сооружения составит 400 квадратных метров. Тренировки там будут проводить круглый год, а число занимающихся возрастет на 400 человек и приблизится к двум тысячам.

Спортивный комплекс «Сигнал» был построен в 1946 году. В него входят ледовый дворец, дворец спорта со спортивным ядром и здание хоккейной школы. В прошлом году подрядчик приступил к модернизации комплекса. Работы подразумевают не только обновление существующих зданий, но и установку модульной конструкции с небольшим футбольным полем.