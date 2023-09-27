В Челябинске на ремонт и строительство ливневок требуется 150 миллиардов рублей

Необходимая сумма втрое превышает годовой бюджет города

На полную реконструкцию челябинских ливневок и строительство новых сетей дождевой канализации городу требуется 150 миллиардов рублей. Об этом глава областного центра Наталья Котова сообщила в прямом эфире Центра управления регионом Челябинской области. «Эта сумма на сегодня неподъемная», — констатировала мэр.

Напомним, что бюджет Челябинска на 2023 год был утвержден в размере 46,5 млрд рублей. Чтобы раз и навсегда решить вопрос с ливневками, городу пришлось бы три года тратить деньги только на них, отказавшись от любых других расходов.

«Поэтому в настоящий момент речь идет о проектировании отдельных участков, которые будут по мере поступления финансов строиться или реконструироваться», — отметила Наталья Котова.

В этом году работы проводились на трех участках дорожной сети: на автодороге «Меридиан» в районе выезда на Троицкий тракт, на улице Валдайской у завода «Профнастил» и на улице Трубников. Кроме того, дождеприемный колодец и трубу для отвода воды соорудили на улице Дмитрия Неаполитанова, которую постоянно топило этим летом.

На «Меридиане» (улица Игуменка) муниципалитету пришлось за свой счет доводить до ума ливневку без должной системы водоотведения, которую ранее сделал частный застройщик. На Валдайской дождевая канализация существовала, но она находилась на территории предприятия и была засорена: пришлось вести переговоры с заводом о прочистке коллектора.

Минувшим летом после обильных осадков в Челябинске отмечались случаи затопления улиц, домов и магазинов. По словам Натальи Котовой, это было связано с тем, что во время интенсивных дождей ливневки физически не могут моментально отвести всю поступающую воду. Кроме того, в некоторых случаях (например, в День города) улицы оказывались под водой потому, что решетки колодцев забивались крупным мусором, который приносило с дорог и тротуаров.