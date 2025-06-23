В Челябинске на реконструкцию Гулливера в парке Гагарина выделили 166 млн рублей

Средства пойдут на ремонт площадки возле статуи

В челябинском парке Гагарина продолжают ремонтировать площадку возле статуи Гулливера. Заявка на 166 миллионов рублей появилась на сайте госзакупок.

Будущему подрядчику предстоит выполнить работы по укладке покрытия, обновить плитку, сделать дорожки и газон. Приемка работ будет осуществляться ежемесячно на основании актов, а закончить проект должны до конца 2025 года. Подрядчики могут подать заявки до 7 июля.

Ранее писали, что площадку «Гулливер» откроют в августе 2025 года. Сроки окончания работ в очередной раз сдвинулись, они находятся на личном контроле у главы города Алексея Лошкина.

Реконструкция площадки входит в концепцию капитального ремонта ЦПКиО. Ключевая тема — космос. Проект, созданный в Челябинске, поддержал губернатор.