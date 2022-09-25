В Челябинске на референдуме по присоединению ЛДНР проголосовали дончане, приехавшие только 23 сентября

﻿Вопрос, где ставить галочку в бюллетене, для бежавших от войны людей даже не стоит

Приехавшие в Челябинск жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей продолжают голосовать на референдумах по присоединению этих регионов к России. Для многих избирательные комиссии Донбасса и освобожденных территорий с помощью избиркома Челябинской области организовали возможность голосовать на дому. Корреспондент Первого областного информагентства присоединился к одной из таких выездных групп.

Первые «клиенты» группы — пожилая семейная пара, снимающая квартиру в Парковом. Евгений Викторович и Валентина Викторовна смогли уехать из родного Северо-Донецка только в июне, когда город наконец заняли российские войска. Сейчас сдали документы для получения российского гражданства, так что подтвердить свое право на участие в референдуме смогли только украинскими загранпаспортами. Но этого достаточно.





«Мы весной, считай, жили в подвале. В дом „прилетало“ семь-восемь раз разными калибрами. Все четыре окна в квартире выбило, закрывали их фанерой, и ту постоянно приходилось вставлять. Уже когда в город вошли российские войска, с украинской стороны прилетела „зажигалка“, выгорело восемь квартир», — рассказывает Евгений Викторович.





Куда ехать, было понятно: в Челябинске у пожилой пары сын, в августе родился еще и внук. На предложение сфотографироваться супруги отвечают отказом: у них родственники на Украине, боятся репрессий. Так же, кстати, отвечали на просьбу корреспондента Первого областного информагентства все участники референдума, включая работников избирательных участков.

Следующий адрес — в поселке Шагол. Рита Ивановна приехала из Донецка только шесть дней назад. До этого на просьбы сына, офицера из ЧВВАКУШа, отвечала отказом, а тут решилась.





В одной из квартир здания бывшего общежития на улице 50 лет ВЛКСМ одновременно радость и горе. Хозяева квартиры переехали в Челябинск из ДНР еще в 2014 году. А 23 сентября к ним приехали сестра Надежда и племянница Наталья. Последние годы они жили в селе Карповка под Красным Лиманом (Донецкая область). А 24 сентября с оставленной родины пришло жуткое известие: украинские войска расстреляли в Карповке жилые дома, выкатив танки на прямую наводку (на сегодня, по данным пресс-службы Минобороны РФ, Карповка отбита у ВСУ).

«Там на всей улице одна старушка оставалась жить. Как только ВСУ заняли село, так их пропагандисты кинулись трубить в сети, что, мол, русские издевались над мирным населением. Вот как язык поворачивается? Мы зла от наших никогда не видели!» — горячилась Надежда, заполняя анкету перед получением бюллетеня.





Вопрос «как голосовать?» для жителей ДНР не стоит: только «за» присоединение к России. У всех участников референдума, в том числе и у работников комиссий, есть свои горькие истории. Особенно ратуют за союз с Россией жители освобожденных территорий ДНР и ЛНР: все вспоминают, как весной украинское телевидение взахлеб рассказывало об обстрелах их родных городов русскими. И уточняют: снаряды-то прилетали с позиций ВСУ, когда российскими войсками еще и не пахло.

На избирательных участках уточняют: активнее всего голосуют жители Донецкой и Луганской республик. Приехавших из Херсона и Запорожья просто-напросто намного меньше, но и они идут в челябинский ДК Колющенко или звонят и просят приехать к ним домой или на работу. Сомнений в исходе референдумов нет ни у кого.