В Челябинске на расчистку улиц после часов-пик выведут 240 спецмашин

Городские власти просят освободить проезды от личного транспорта

В Челябинске на расчистку улиц после часов-пик выведут 240 единиц спецтехники, чтобы очистить улицы города от снега. Об этом сообщила глава города Наталья Котова на ежедневном заседании штаба по координации и оперативному управлению ситуацией на улично-дорожной сети города.

Сейчас в Челябинске на уборке дорог и тротуаров задействовано 294 единицы техники и почти 600 рабочих. После часов-пик на расчистку города от снега планируется вывод 240 спецмашин и 224 рабочих.

На время повышенного автомобильного трафика перераспределяем технику и людей на очистку второстепенных улиц и тротуаров. В ночную смену снова сконцентрируемся на расчистке дорог и оперативном вывозе снега на полигон.

«Снега выпало огромное количество, складировать его на дорогах нельзя. Нужно усилить вывоз снега как минимум вдвое по сравнению с обычными днями. Заседания оперативного штаба будем проводить и 30 декабря, и с 1 по 7 января, с учетом того, что пока прогноз неблагоприятный», — подчеркнула Наталья Котова.

Челябинская мэрия обратилась к горожанам с просьбой по возможности не оставлять транспорт вдоль дорог, поскольку это сильно затрудняет работу снегоуборочной техники.