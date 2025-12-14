В Челябинске на расчистку дорог от снега вывели 216 спецмашин

Их количество увеличат в пиковые часы снегопада

Снег сегодня, 14 декабря, идет на всей территории Челябинской области. В Челябинске, согласно популярным погодным сервисам, осадки пока слабые, но усилятся в ближайшие часы. В мэрии сообщили, что подрядчики готовы увеличить количество снегоуборочных машин.

«На улицах города работает 216 единиц техники и 442 рабочих. На случай снегопада подрядчики готовы увеличить число машин, особенно в ночную смену»,— уточнили в пресс-службе администрации города.

Автомобилистов просят быть предельно осторожными на дорогах и не мешать спецтехнике.

Десятки машин работают сегодня на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области, а также на расчистке региональных дорог.