18 августа на некоторых перекрестках Челябинска отключат светофоры. Подробности сообщили в городском комитете дорожного хозяйства.
с 8:00 до 18:00 регулировщики погаснут на перекрестках:
ул. Братьев Кашириных — ул. Косарева;
ул. Братьев Кашириных — ул. Краснознаменная;
ул. Воровского — ул. Курчатова;
ул. Блюхера — ул. Курчатова.
С 9:00 до окончания ремонтных работ отключение также планируют на пересечении улиц Братьев Кашириных и Северо-Крымской.
В КДХ попросили водителей быть внимательнее при движении на этих участках.