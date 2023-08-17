В Челябинске на пяти перекрестках отключат светофоры 18 августа

Мера коснется нескольких районов города

18 августа на некоторых перекрестках Челябинска отключат светофоры. Подробности сообщили в городском комитете дорожного хозяйства.

с 8:00 до 18:00 регулировщики погаснут на перекрестках:

ул. Братьев Кашириных — ул. Косарева;

ул. Братьев Кашириных — ул. Краснознаменная;

ул. Воровского — ул. Курчатова;

ул. Блюхера — ул. Курчатова.

С 9:00 до окончания ремонтных работ отключение также планируют на пересечении улиц Братьев Кашириных и Северо-Крымской.

В КДХ попросили водителей быть внимательнее при движении на этих участках.