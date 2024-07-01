В Челябинске на проезжей части провалился асфальт

Причины установит комиссия

Накануне, 30 июня, в Тракторозаводском районе Челябинска на проезжей части в районе дома 12б по улице Хохрякова провалился асфальт. Яму огородили, восстанавливать участок начнут после выявления причин провала, сообщили в пресс-службе администрации города.

«В связи с обильными осадками произошло размывание грунта и разрушение дорожного полотна. 1 июля комиссия установит причины произошедшего, и будут произведены аварийно-восстановительные работы»,— прокомментировали в мэрии.

Ситуация находится на контроле администрации Челябинска.

Не так давно асфальт обвалился на улице Российской в районе офисного центра Greenplex. Как тогда сообщили в мэрии, ЧП произошло из-за обильных дождей: основание земляного полотна размыло.