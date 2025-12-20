В Челябинске на полгода ограничат движение транспорта по улице Каслинской

Участок закрывают для строительства линии метротрамвая

В Челябинске с воскресенья, 21 декабря, до июня 2026 года закроют движение на участке улицы Каслинской от Комсомольского проспекта до улицы Островского. Там начинается строительство стартового котлована линии «Север — Юг» для метротрамвая, сообщили в пресс-службе администрации города.

Что важно знать

Трамваи будут следовать в обычном режиме.

Для автомобилей предусмотрены альтернативные маршруты:

транспортные потоки в направлении от улиц Кожзаводской и Болейко перераспределят на проспект Победы и Свердловский проспект. Светофор на перекрестке Кожазаводской и Каслинской демонтируют;

транспорт, следовавший по Каслинской в направлении от улицы Куйбышева, направят на улицу Островского с выходом на Свердловский проспект и с организацией места для разворота;

транспорт, следовавший по улице Болейко, направят на Кожзаводскую с выходом на Новомеханическую через разъезд «93 км».

Водителей просят следовать установленным временным знакам и по возможности выбирать другие маршруты.

Вагоны, предназначенные для метротрама, уже проходят обкатку в Челябинске.