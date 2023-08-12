В Челябинске на полгода ограничат движение по улице Черкасской

На двух участках перекроют движение по крайней правой полосе

В Челябинске более чем на полгода ограничат движение транспорта на двух участках улицы Черкасской. Как сообщили в пресс-службе администрации города, ограничения связаны с работами по установке опор контактной сети.

С 14 августа 2023 года по 11 апреля 2024 года движение будет ограничено по крайней правой полосе на следующих участках: от дома № 17 по улице Черкасской до улицы Калмыкова на нечетной стороне и от улицы Калмыкова до Свердловского тракта на четной стороне.







Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, в Челябинске до начала сентября поэтапно перекрывают движение по проспекту Победы. Там реконструируют теплотрассу.