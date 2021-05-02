В Челябинске на полдня ограничат движение по проспекту Ленина

С связи с проведением эстафеты будут изменены маршруты общественного транспорта

Сегодня, 2 мая, в Челябинске пройдут 88-я легкоатлетическая эстафета, 67-я кольцевая гонка и 9-я гонка на лыжероллерах. В связи с этим на участке проспекта Ленина будет ограничено движение, а также изменен маршрут нескольких автобусов, троллейбусов и трамваев. Подробнее рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

«2 мая будет закрыто движение по проспекту Ленина на участке от улицы Цвиллинга до Лесопарковой с 10:00 до 15:00»,— уточнили в мэрии.

С 11:00 до 13:45 по измененному маршруту будут следовать автобусы:

№ 4 «Мамина — ЮУрГУ» по пр. Ленина — Свободы — ж/д вокзал (оба направления);

№ 14 «ж/д вокзал — Новосинеглазово» по ул. Свободы — Тимирязева — Воровского — Блюхера и далее по маршруту (оба направления);

№ 90с «ж/д вокзал — сад „Кристалл“» по ул. Свободы — Тимирязева — Воровского — Блюхера и далее по маршруту (оба направления);

№ 64 «Автобусный парк — ж/д вокзал» — Автобусный парк — Братьев Кашириных — Свободы — ж/д вокзал (оба направления);

№ 83 «ЮУрГУ — Сухомесово» по пр. Ленина — Свободы — ж/д вокзал (оба направления);

№ 81 «Чистопольская — ЮУрГУ» по пр. Ленина — Свободы — ж/д вокзал (оба направления);

№ 2 «ЮУрГУ — Мехколонна» по пр. Ленина — Свободы — ж/д вокзал (оба направления).

Изменят на пару часов свои маршруты и два троллейбуса:

№ 17 «Медгородок — ул. Чичерина» по улице Кирова — ул. Карла Маркса — ул. Российская на ЧГРЭС;

№ 20 «ЧМК — Медгородок» по улице Кирова — ул. Карла Маркса — ул. Российская на ЧГРЭС.

Изменения коснутся и нескольких трамвайных маршрутов:

№ 7 по маршруту «ЧМК — Свердловский пр. — ул. Труда — ул. Северо-Крымская — ул. Бр. Кашириных — ул. Молодогвардейцев — Комсомольский пр. — ЧМК»;

№ 8 по маршруту «ЧКПЗ — ж/д вокзал»;

№ 10 по маршруту «Солнечный берег — ж/д вокзал»;

№ 11 по маршруту «АМЗ — ж/д вокзал»;

№ 12 по маршруту «ул. Молдавская — Комсомольский пр. — Свердловский пр. — ул. Труда — ул. Северо-Крымская — ул. Бр. Кашириных — ул. Молодогвардейцев — Комсомольский пр. — ул. Молдавская»;

№ 14 по маршруту «ЧМК — Бр. Кашириных»;

№ 16 по маршруту «ЖБИ — ЧТЗ»;

№ 17 по маршруту «ул. Молдавская — Комсомольский пр. — Свердловский пр. — ул. Труда — ул. Северо-Крымская — ул. Бр. Кашириных — ул. Молодогвардейцев — Комсомольский пр. — ул. Молдавская»;

№ 19 направится по маршруту № 21 «ТЭЦ-3 — ж/д вокзал» (с заездом на пос. Первоозерный в оба направления);

№ 26 по маршруту «ул. Молдавская — Комсомольский пр. — Свердловский пр. — ул. Труда — ул. Северо-Крымская — ул. Бр. Кашириных — ул. Чичерина — Комсомольский пр. — ул. Молдавская».

Горожан просят заранее планировать свои маршруты.