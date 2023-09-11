В Челябинске на подтапливаемом участке автодороги Меридиан экстренно строят ливневку

Вода перестала уходить после возведения зданий

На участке автодороги Меридиан, возле выезда на Троицкий тракт, после обильных дождей стало затапливать проезжую часть. Как сообщил на аппаратном совещании в мэрии вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, причиной тому стали здания, которые были недавно возведены возле дороги. Вода просто перестала уходить на обочину, как это было раньше, и теперь городским властям приходится оперативно строить здесь ливневую канализацию.

Речь идет об участке возле зданий под номерами 161, 163 и 165 на улице Игуменке. Замглавы отметил, что это объекты промышленного назначения, но во время строительства не были выполнены технические условия по водоотведению.

«Нам пришлось сейчас предпринимать экстренные меры технического характера. Прокладываем ливневую канализацию в объеме 850 метров. На этой территории ранее не было ливневки: вода уходила на обочину Меридиана, и, когда не было этих построек, она там отстаивалась и высыхала. Водоотведение осуществлялось по лоткам. Сейчас эти все водоотводные мероприятия нарушены, мы вынуждены совместно со службой „ЭВИС“ выполнять эти работы», — сказал вице-мэр.

Также чиновник доложил, одно из зданий строилось в последние три года, остальные появились четыре-пять лет назад. Самый новый объект так и не получил документ о вводе в эксплуатацию. Представители мэрии неоднократно встречались с владельцем, чтобы он выполнил техусловия по отводу воды, но он до сих пор этого не сделал. Соответственно здание № 165 по Игуменке не получит от городских властей разрешение на ввод в эксплуатацию.

«В итоге получается, что из-за нарушений принципов строительства мы имеем эту проблему и стараемся максимально ее решить за нынешний осенний период», — прокомментировала глава Челябинска Наталья Котова.

Андрей Ксензов подтвердил, что поставлена задача завершить возведение коллектора до середины октября. Также кратко обсудили на совещании ситуацию с улицей Валдайской, где после сильных дождей тоже топит проезжую часть. Сегодня в мэрии состоится встреча с руководством одного из предприятий, расположенного на этой улице.

Отметим, что за 9—10 сентября на Челябинск обрушилось 111% месячной нормы осадков — самые сильные среди территорий региона. Непогода не помешала горожанам и гостям областного центра отметил 287-летие Челябинска. Автомобилистам же в некоторых местах вновь пришлось мириться с огромными лужами. Кстати, одну из проблем с ливневкой решили после августовских ливней: на улице Дмитрия Неаполитанова возвели дождеприемный колодец и убрали незаконную стоянку, из-за которой дорога полностью ушла под воду.