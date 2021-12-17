В Челябинске на площади Революции появится универсальная ярмарки. Откроют новогоднюю ярмарку 25 декабря. В центре города будут продавать игрушки, конфеты, выпечку и товары народного творчества, сообщает об этом пресс-служба администрации города Челябинска.
Работать ярмарка будет во время новогодних праздников с 25 декабря 2021 по 20 февраля 2022 года. Продавать сувениры, выпечку и другие товары будут с пяти точек. Одно место будет предназначено для катания на лошадях, пони, верблюде и других развлекательных услуг..
«Организовать проведение универсальной ярмарки на территории площади Революции в Челябинске во время новогодних праздников с ассортиментом реализуемых товаров: готовая продукция общественного питания (выпечка, бургеры, горячие напитки), конфеты, подарки, игрушки, товары народного творчества», — написано в распоряжении главы города Натальи Котовой.
Отметим, что перед открытием ярмарки еще предстоит оборудовать места для продажи товаров в соответствии с утвержденной схемой, определить порядок организации и режим работы универсальной ярмарки и обеспечить санитарное содержание прилегающей к универсальной ярмарке территории в радиусе пятидесяти метров, организовать своевременный вывоз мусора.
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