В Челябинске на пешеходных островках в Академ Риверсайд установили металлические «ежи»

Конструкции предназначены для безопасности пешеходов

В Челябинске на пешеходных переходах в Академ Риверсайд установили необычные конструкции: жители заметили металлические треноги с двух сторон зебры. Зачем они нужны, ИА «Первое областное» рассказал директор УК «Домоуправ» Артем Клименко.

Директор компании сообщил, что «ежей» устанавливала не его компания.

«Скорее всего, это сделали для пешеходов. На участке нет разворотов, но машины все равно разворачиваются прямо на пешеходном переходе. Там два раза столбики устанавливали, но они исчезали, и, слава богу, никто там пока не пострадал. В „Академе“ открылась школа, и большой поток детей по этому пешеходному переходу ежедневно утром и вечером. Надеюсь, что жители и водители войдут в положение», — прокомментировал Артем Клименко.

Также директор УК считает, что нововведения не нравятся тем, кто разворачивается на данном участке. Пешеходы же напротив довольны конструкциями. По словам Клименко, такая же проблема существует на улице Наркома Малышева.

Инициатора установки конструкций так и не удалось найти. В пресс-службе комитета дорожного хозяйства города ИА «Первое областное» ответили, что не занимались установкой, но треноги вскоре демонтируют.

