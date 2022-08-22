В Челябинске на озеленение первого инклюзивного сквера выделили два миллиона рублей

Пространство появится на пересечении улиц Труда и Володарского к концу 2022 года

В Челябинске приступили к земляным работам для обустройства первого инклюзивного сквера. Он появится в Центральном районе города на пересечении улиц Труда и Володарского до конца 2022 года. В пресс-службе администрации города рассказали, сколько стоят работы и кто их проводит.

«Сквер предназначен для маломобильных маленьких челябинцев. Для них будут созданы оптимальные условия для отдыха и игр на свежем воздухе. Проект тщательно прорабатывался с родителями особенных детей и экспертами», — пояснили в администрации города.

На создание сквера средства выделил губернатор Алексей Текслер. Сейчас на месте уже начались земляные работы. Их ведет ООО «Теплострой» уже приступил к земляным работам. Сумма контракта составляет 8,1 млн. рублей.

Отдельным контрактом предусмотрено озеленение нового сквера. На это выделены 2 млн рублей, работы проведет ООО «Дивный град».

«Кроме того, определены подрядчики на установку общественного туалета (ООО „АВС“, сумма контракта — 5,7 млн. рублей), и на обустройство наружного освещения (ООО „Связьстройсервис“, сумма контракта — 8,8 млн. рублей)», — пояснили в мэрии.

В ближайшее время будет объявлен повторный аукцион на установку в сквере малых архитектурных форм. Здесь появятся столы и лавочки, песочницы, качели, уличный тренажерный комплекс для инвалидов-колясочников, сенсорный сад, тактильная тропа и другие элементы благоустройства.

Напомним, ранее озвучивалось, что сквер откроют к концу этого лета, а работы будут стоить 10 млн рублей.