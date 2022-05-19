В Челябинске на отремонтированном год назад Комсомольском проспекте просел асфальт

Фото недочетов — в материале ИА «Первое областное»

В Челябинске на Комсомольском проспекте, реконструкцию которого выполнили в 2021 году, читатели информагентства увидели недостатки. На некоторых участках сколоты бордюры, на разделительной полосе провалилось покрытие, кое-где раскрошился бетон и неплотно закреплены дорожные знаки, передает корреспондент ИА «Первое областное». Пока действует срок гарантии, все недочеты и ошибки должен устранять подрядчик, пояснили в мэрии.

«Срок гарантии составляет четыре года. В течение гарантийного срока все недочеты устраняют за счет подрядчика», — сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, сейчас идет благоустройство Комсомольского проспекта на участке от улицы Молодогвардейцев до Ворошилова. Его планируют завершить к 1 августа. Ход работ проконтролировала глава города Наталья Котова. Корреспонденты Первого областного информагентства также побывали на стройке.

В качестве подрядчика для благоустройства пешеходной зоны выбрали компанию «СтройМиг». При начальной цене контракта в 36,2 млн рублей она снизила стоимость работ до 31,7 млн рублей. Средства направили из бюджетов России, Челябинской области и Курчатовского района.

Реконструкция Комсомольского проспекта вызвала много критики со стороны жителей, ГИБДД и властей. Ранее в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области выразили мнение, что ошибки, допущенные при проведении этих работ, можно устранить.