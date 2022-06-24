В Челябинске на остановках общественного транспорта поставят умные табло

Электронные стенды покажут номера транспорта и время прибытия

В Челябинске начали установку и подключение электронных табло на остановках общественного транспорта. На информационных стендах будет отображаться номера транспорта и время прибытия. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.



Единая система будет учитывать среднюю скорость, учитывать пробки и дорожные происшествия на маршруте, и указывать точное время прибытия транспорта.

Напомним, в период с 2022 по 2024 годы для Челябинской области закупят 81 новый автобус на газомоторном топливе и 30 низкопольных трамваев из Усть-Катава.