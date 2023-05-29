В Челябинске на несколько дней вновь помутнеет вода из крана

На очистных сооружениях продолжаются строительные работы

Рабочие продолжают возводить станцию ультрафиолетового обеззараживания воды. Из-за этих работ коммунальщики будут переключать водоводы, что станет причиной изменения цвета водопроводной воды. Об этом на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 29 мая, заявил замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов. Вода может помутнеть на три дня.

«С 31 мая по 2 июня планируется производить переключение подающих магистральных водоводов. Из-за этого будет происходить увеличение скорости потока на оставшихся в работе водоводах. Как следствие, возможно изменение цветности воды у потребителей по визуальным параметрам в этот период», — сказал вице-мэр.

Ранее городские власти отмечали, что из-за работ на очистных сооружениях цвет водопроводной воды может меняться в течение всего мая. С начала этого года горожане не раз жаловались в соцсетях на ржавую и мутную воду, причем тогда в администрации говорили о ее соответствии всем нормативам, а затем объяснили это явление строительными работами. Специалисты подчеркивали, что в течение 1—2 суток после переключения магистралей ситуация должна стабилизироваться.