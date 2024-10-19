В Челябинске на несколько часов остановится движение трамваев 19 октября

На участках проверят токоприемники и установят опору сети

Сегодня, 19 октября, в Челябинске на несколько часов остановятся сразу семь трамваев, сообщили в телеграм-канале «Челябинский общественный транспорт».

С 10:00 до 13:00 перестанет ходить трамвай № 12. Это связано с обслуживанием токоприемников.

С 11:00 до 15:00 остановятся трамваи №№ 2, 3, 15, 16, 20 и 22: на узле в районе Теплотехнического института будут устанавливать опору контактной сети.

«Работы необходимы для избежания повреждения контактной сети и полной остановки движения»,— уточнили в ведомстве.

Горожан просят планировать свои маршруты с учетом временных изменений.