В Челябинске на нескольких садовых маршрутах увеличат число рейсов

Рассказываем, какие автобусы будут ходить чаще

С 1 мая в Челябинске запустят садовые маршруты. Горожан будут возить 11 автобусов и один троллейбус. В Миндортрансе Челябинской области сообщили, что в этом году количество рейсов на нескольких маршрутах увеличат.

«На маршруте № 67с „Областная больница — СНТ „Вишневый““ добавлены рейсы в дневное время, на маршрутах № 37с „Железнодорожный вокзал — СНТ „Жилищник““ и № 84с „ДК строителей — СНТ „Надежда““ увеличено число рейсов по рабочим дням»,— говорится в Телеграм-канале «Челябинский общественный транспорт».

Кроме того, в этом году усилили автобусные маршруты, которые проходят через крупные садовые товарищества. Так, с 1 января на маршруте № 1 «Железнодорожный вокзал — Аэропорт» работает шесть единиц транспорта, на маршруте № 45 «Автобусный парк — Аэропорт» — пять единиц, на маршруте № 27 «Гончаренко — Фатеевка» — два автобуса.

«С 1 апреля усилен автобусный маршрут № 14 „Железнодорожный вокзал — Новосинеглазово“ до 4 автобусов большого класса. На автобусном маршруте № 28 „ТРК Алмаз — пос. АМЗ“ автобусы малого класса заменили на автобусы среднего класса»,— уточнили в ведомстве.

В региональном Миндортрансе также напомнили, что с 14 апреля запущен автобусный маршрут № 7 «Харлова — ОПМС-42», который проходит через СНТ «Энергостроитель», «ЧМЗ-1», «ЧМЗ-2», «ЧМЗ-3», «Здоровье» и «Станкостроитель-1».

Подробнее об автобусных маршрутах в сады читайте в нашем материале.