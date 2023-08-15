В Челябинске на неделю ограничат движение по Свердловскому тракту

У поворота на ЧМЗ будут укладывать подземный кабель

С 16 по 23 августа в Челябинске будет затруднено движение автомобилей по Свердловскому тракту в сторону выезда из города. Там перед поворотом на улицу Черкасскую будут укладывать кабель, сообщили сегодня, 15 августа, в пресс-службе городской администрации.

Работы будут проводиться по адресу Свердловский тракт, 7. Водителям следует принять во внимание ограничения и заранее обдумывать маршруты поездок.

Напомним, что с сегодняшнего дня на месяц также ограничат движение по улице Первой Пятилетки. Там до 15 сентября будут ремонтировать трамвайные пути.