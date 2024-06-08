В Челябинске на неделю изменили схему движения на улице Братьев Кашириных

Стартовали работы по реконструкции теплотрассы

С сегодняшнего дня и до 14 июня в Челябинске на улице Братьев Кашириных будет действовать измененная схема движения транспорта. Автомобилистам придется ездить по полосе встречного движения, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Ограничивается движение по улице Братьев Кашириных в районе пересечения с улицей Краснознаменной: закрывается проезжая часть по направлению от центра к северо-западу. Проезд транспорта будет осуществляться через встречную полосу»,— уточнили в мэрии.

Водителей просят быть внимательными и строго следовать установленным знакам.